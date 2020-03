Standesamtliche Hochzeit ohne Gäste

Ludwigshafen/Koblenz/Worms Hochzeiten im Standesamt sind trotz der Verbreitung des Coronavirus teils noch möglich. Allerdings müssen die Brautleute dann auf Familie und Freunde bei der Zeremonie verzichten.

Auch während der Corona-Krise können sich an einigen Orten in Rheinland-Pfalz Brautleute das Ja-Wort im Standesamt geben - aber nur im sehr kleinen Rahmen. Möglich ist das beispielsweise in Ludwigshafen. Abgesehen von dem Brautpaar dürfe derzeit allerdings nur noch der Standesbeamte dabei sein, sagte ein Stadtsprecher. Gäste seien nicht erlaubt. Den betroffenen Paaren sei bereits angeboten worden, ihre Trauung zu verschieben.