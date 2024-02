Schaltjahr Standesämter: Kein Ansturm auf Ja-Wort am 29. Februar

„Generell ist in Speyer der Februar ebenso wie der Januar und der November, meist witterungsbedingt, verhältnismäßig weniger beliebt für Trauungen“, sagte eine Behördensprecherin in der pfälzischen Domstadt. An normalen Werktagen im Februar fänden in Speyer in der Regel zwischen zwei und vier Trauungen statt. Für den 29. Februar hatte das Amt vor wenigen Tagen drei Trautermine reserviert. „Demzufolge ist der 29. Februar zwar ein besonderer Tag, der beim Standesamt Speyer aber nicht aus dem Rahmen fällt.“