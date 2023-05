Unternehmen Stahlindustrie hofft auf baldige Zusagen über Fördermittel

„Uns allen hier ist voll und ganz bewusst, das wir in zehn sehr, sehr schwere Jahre hineingehen werden“, sagte Rauber als künftiger Vorstandsvorsitzender. Es würden „wahrscheinlich die schwierigsten und kritischsten Jahre, die dieses Unternehmen in seiner langen Geschichte je erlebt hat“, sagte er mit Blick auf die Transformation. Man wolle sie „als Chance begreifen“, um „zum modernsten und innovativsten Stahlhersteller in Europas“ zu werden.