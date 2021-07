Stahlgipfel Saar fordert bessere Rahmenbedingungen

Völklingen Spitzenvertreter von Landesregierung, Unternehmen und Gewerkschaft haben beim dritten regionalen Stahlgipfel Saar am Donnerstag in Völklingen eine Resolution verabschiedet, um ein gemeinsames Signal nach Berlin und Brüssel zu senden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigte an, dass er sich in dieser Sache mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Verbindung setzen und klarmachen werde, dass er dies „nicht hinnehmen“ werde.