Stahlarbeiter fordern klimaneutrale Produktion

Brüssel Stahl wird mit Kokskohle erzeugt, was enorme Mengen klimaschädlicher Abgase erzeugt. Deutsche Stahlarbeiter würden das gern ändern - und suchen dafür Unterstützung in Brüssel.

Gewerkschafter der IG Metall haben in Brüssel EU-Hilfen für eine klimaneutrale Stahlproduktion gefordert. Wenn man das Eisenerz in der Stahlerzeugung mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien statt mit Kokskohle erhitzen würde, ließen sich 95 Prozent des Kohlendioxidausstoßes einsparen, sagte Heiko Reese vom Stahlbüro der Gewerkschaft am Montag. Die EU solle im Rahmen ihres sogenannten Green Deal „auf jeden Fall“ bei Forschung und Investitionen helfen, diese Technik in großem Stil einzuführen.