Stahlarbeiter fordern EU-Hilfe für klimaneutrale Produktion

Das beleuchtete IG Metall-Logo ist an der Fassade der IG Metall-Verwaltungsstelle zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild.

Brüssel Gewerkschafter der IG Metall haben in Brüssel EU-Hilfen für eine klimaneutrale Stahlproduktion gefordert. Wenn man das Eisenerz in der Stahlerzeugung mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien statt mit Kokskohle erhitzen würde, ließen sich 95 Prozent des Kohlendioxidausstoßes einsparen, sagte Heiko Reese vom Stahlbüro der Gewerkschaft am Montag.



Die EU solle im Rahmen ihres sogenannten Green Deal „auf jeden Fall“ bei Forschung und Investitionen helfen, diese Technik in großem Stil einzuführen.

„Für eine klimaneutrale Stahlproduktion sind Investitionen nötig, die die Stahlindustrie allein nicht stemmen kann“, sagte Reese. Man spreche von 30 Milliarden Euro allein in Deutschland. Damit lasse sich aber viel erreichen, weil die Stahlindustrie für rund 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sei. Nötig sei auch Infrastruktur, um Strom oder Wasserstoff zu den Stahlstandorten zu transportieren.