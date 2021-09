Todesschütze sitzt in Untersuchungshaft : „Ständig neue Erkenntnisse“ - Ermittlungen zur Tat von Idar-Oberstein kommen voran

Blumen, Kerzen und Botschaften an das Opfer liegen an einer Tankstelle in der Innenstadt. Foto: Thomas Frey/dpa

Idar-Oberstein Nach dem tödlichen Schuss auf einen Kassierer in einer Tankstelle in Idar-Oberstein gibt es nach Auskunft der Staatsanwaltschaft weitere Erkenntnisse über den mutmaßlichen Täter und seine Waffen. Vor den Ermittlern liegt aber noch eine Menge Arbeit.

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Angriff auf einen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein kommen voran. Bei der Auswertung der persönlichen Datenträger des Täters würden die Ermittler „ständig neue Erkenntnisse“ gewinnen, sagte Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Bad Kreuznach. „Wir schreiten voran, aber es ist mühsam, weil das wirklich sehr viele Daten sind.“ Und: „Wir kommen auch in der Sache voran.“ Details konnte er nicht nennen. Ein abschließendes Ergebnis sei noch nicht möglich. „Das dauert noch“, sagte er.