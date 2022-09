Ladesäulen-Infrastruktur : Städtetag spricht sich für Elektromobilitätsmanager aus

Mainz Mehr Ladesäulen für Elektroautos: Für die Kommunen ist das keine einfache Sache. Sie betreten Neuland und wünschten sich mehr Hilfe.

Die Kommunen befassten sich mit dem Ladesäulen-Aufbau, es würden auch Standorte gesucht, betonte die Geschäftsführerin. Allerdings sei die Errichtung und der Betrieb von Ladesäulen ein komplexes System, in dem verschiedene Fach- und Rechtsbereiche ineinandergreifen müssten. So gelte es beispielsweise EU-Recht zu beachten, das manchmal verhindere, dass Stadtwerke Ladesäulen betreiben könnten. Die Kommunen hätten auch wenig Erfahrung mit der Ausschreibung und Konzessionsvergabe in diesem Bereich. „Das ist etwas Neues, was auf uns zugekommen ist“, sagte sie.