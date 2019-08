Städtetag: Rhein-Main-Region wächst bis Bingen

Blick über die Stadt Mainz. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild.

Mainz Die prosperierende Rhein-Main-Region wird nach Einschätzung des Städtetags Rheinland-Pfalz noch deutlich an Größe und Wirtschaftskraft zulegen. „Die Wirtschaftskraft der Metropolregion wird irgendwann die Größe von einem Bundesland haben“, sagte Michael Mätzig, einer der beiden Geschäftsführenden Direktoren des Städtetags, in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Die Rhein-Main-Region wird in 10 oder 20 Jahren bis nach Bingen gehen.“ Bingen am Rhein ist etwa 30 Kilometer von Mainz und knapp 35 Kilometer von Wiesbaden entfernt.