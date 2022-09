Kommunen : Städtetag kritisiert „Förderdschungel“ bei Klimaschutz

Mainz Die Städte fordern eine grundlegende Entbürokratisierung des Förderwesens. Der erste Schritt dazu soll demnächst gemacht werden.

Ein hoher bürokratischer Aufwand und Unübersichtlichkeit erschweren nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Städtetags die Bemühungen der Kommunen um mehr Klimaschutz. „Das grundsätzliche Problem beim Klimaschutz ist, dass wir die Klimakrise zu Tode verwalten“, erklärte Geschäftsführerin Lisa Diener im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe eine „unfassbare Bürokratie“ in den Fördersystemen. Das gelte EU-weit, bundesweit und landesweit. „Man kann den Aufwand, sich einen Überblick über die verschiedenen Förderprogramme zu verschaffen, gar nicht mehr stemmen“, kritisierte sie.

Zusätzlich seien die Anforderungen der Förderprogramme so enorm, dass ein hoher Personaleinsatz für deren Bearbeitung erforderlich werde - „Personal, das es aber in den Verwaltungen gar nicht mehr gibt“, sagte Diener. Die Kommunen hätten das Problem, dass sie zum Teil selbst hundertprozentige Förderungen gar nicht in Anspruch nehmen könnten, weil das Personal nicht da sei, um „diesen ganzen Förderdschungel zu durchschauen und die umfangreichen Förderbedingungen zu erfüllen“.