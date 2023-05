Migration Städtetag: Konkrete Lösungen für Flüchtlingsversorgung

Die Kommunen erwarteten vom Flüchtlingsgipfel in Rheinland-Pfalz an diesem Donnerstag von der Landesregierung eine Zusage über die Vollkostenfinanzierung für die Aufnahme und Betreuung der geflüchteten Menschen im Land, erklärte Diener. „Auch wir brauchen einen atmenden Deckel in Rheinland-Pfalz.“