Städtetag: Bodycams, Blaulicht und Taser für Ordnungsdienste

Ein Taser wird präsentiert. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Mainz Der Städtetag in Rheinland-Pfalz fordert Taser, Bodycams, Blaulicht und Martinshorn sowie den sogenannten BOS-Funk für die kommunalen Ordnungsdienste. Die Spitzen der fünf größten Städte des Landes hatten dies Ende Januar auch in einem Brief an Innenminister Roger Lewentz (SPD) verlangt, waren damit aber auf Ablehnung gestoßen.

„Das hindert die Arbeit in einem Maße, das nicht tolerabel ist“, sagte der Geschäftsführende Direktor des Städtetags, Fabian Kirsch, im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Das Funknetz der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) dürfe den Ordnungsämtern nicht länger vorenthalten werden. „Das muss das Land mit Hochdruck beim Bund einfordern“, sagte Kirsch. „In Wiesbaden fährt sogar die Kommunale Verkehrspolizei mit Blaulicht und Martinshorn rum, in Frankfurt hat die Ordnungspolizei Schusswaffen.“