Migration Städtebund: Land soll finanziell bei Bezahlkarte helfen

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) hatte kürzlich im Landtag in Mainz gesagt, die Bezahlkarte solle noch 2024 in allen Landesaufnahmeeinrichtungen eingeführt werden. Ob einzelne Städte oder Kreise auch auf diese Karte setzten, liege in deren Verantwortung. Die Ministerin betonte seinerzeit auch, es gebe aufgrund eines festgelegten bundesweiten Verteilsystems keinen Grund anzunehmen, dass mehr Asylbewerber in die Länder kommen, die Spielräume in der Asylpolitik nutzten.