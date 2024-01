Kommune Städte warnen vor Einsparungen bei Jobcentern

In einer Sitzung des Haushaltsausschusses wurde am Donnerstag entschieden, dass es einen zuvor geplanten Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit an den Bundeshaushalt in Höhe von 1,5 Milliarden Euro in diesem Jahr nun nicht geben werde. Grund sei ein besserer Jahresabschluss im Bundesetat 2023. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber keine Lösung“, sagte Lewe. Es drohten bis 2027 weitere Einsparungen in Milliardenhöhe - auch bei den Jobcentern.