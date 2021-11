Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz stecken im Schuldenloch

Mainz Mit 3035 Euro pro Person ist die kommunale Schuldenlast doppelt so hoch wie im Schnitt der anderen Länder. Der Landesrechnungshof sieht Licht und Schatten bei der Finanzentwicklung im ersten Corona-Jahr.

Nach dem von Berres vorgelegten Kommunalbericht 2021 hat jeder Bürger, jede Bürgerin nach Daten vom vergangenen Jahr eine kommunale Schuldenlast von 3035 Euro zu tragen. Das sind gut doppelt so viel wie im Durchschnitt aller anderen Flächenländer. Zuvor hatte noch das Saarland die höchste Pro-Kopf-Verschuldung. Auf Platz drei und vier blieben die Kommunen in Nordrhein-Westfalen und Hessen.

In der Gesamtbetrachtung der Haushaltsentwicklung seien die Kommunen relativ glimpflich durch das erste Corona-Jahr gekommen, erklärte der Rechnungshofpräsident. Der Einbruch etwa bei Einnahmen aus der Gewerbesteuer sei von Bund und Land mehr als ausgeglichen worden. So konnte das vierte Jahr in Folge ein Überschuss erzielt werden, der mit 198 Euro aber um ein Viertel geringer ausfiel als 2019.

Die zur Finanzierung kurzfristiger Aufgaben gedachten Liquiditäts- oder Kassenkredite werden von den Kommunen ganz unterschiedlich in Anspruch genommen. Die höchste Kreditbelastung pro Kopf hatte im vergangenen Jahr Pirmasens mit 8418 Euro, gefolgt von Kaiserslautern (6353 Euro), Zweibrücken (5365 Euro) und Ludwigshafen (4494 Euro). Hingegen waren es in Ingelheim null Euro, im Westerwaldkreis 24 Euro und im Rhein-Hunsrück-Kreis 85 Euro.

Der Landesrechnungshof will die Kommunen dabei unterstützen, sich Möglichkeiten für zusätzliche Einnahmen zu erschließen oder Einsparpotenziale zu nutzen. Dazu untersuchte die Behörde die Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen. Diese schwankten bei den untersuchten Städten und Kreisen zwischen 200 Euro je Person in einem Landkreis mit ausschließlich dezentraler Unterbringung in Wohnungen und deutlich über 400 Euro in den Gemeinschaftsunterkünften einer kreisfreien Stadt. „Wir empfehlen daher, die zumeist teuren Gemeinschaftsunterkünfte zu reduzieren und für eine gewisse Vorsorge Plätze in Wohngemeinschaften oder Wohnungen vorzuhalten“, sagte Berres. Auch Flüchtlingsinitiativen empfehlen aus humanitären Gründen sowie wegen der besseren Integrationsperspektive eine dezentrale Unterbringung.