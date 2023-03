Verkehr Städte können Gebühren für Anwohnerparken selbst festlegen

Die Städte in Rheinland-Pfalz können die Gebühren für Anwohnerparken bald selbst festlegen. Das Kabinett der Ampel-Regierung hat die entsprechende Landesverordnung aus dem Verkehrsministerium von Daniela Schmitt (FDP) am Dienstag beschlossen. „Wir geben den Kommunen mehr Handlungsspielraum, den öffentlichen Raum in ihrer Stadt zu gestalten“, erläuterte Verkehrs-Staatssekretär Andy Becht (FDP). „Jede Stadt hat eine andere verkehrliche Situation mit unterschiedlichem Parkraumdruck.“ Die Verordnung tritt nach der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes in den nächsten Wochen in Kraft.