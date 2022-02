Städte erhoffen sich bessere Förderung vom Klimapakt

Mainz Der Vorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz fordert eine Beteiligung des Landes bei der Anschaffung klimaneutraler Fahrzeuge. Größtes Nadelöhr seien bislang aber die Liefermöglichkeiten der Industrie.

Die Städte in Rheinland-Pfalz sehen in der Aufstockung der geplanten Mittel für kommunale Investitionen in den Klimaschutz „ein wertvolles und wichtiges Signal“. Die angekündigte Investitionssumme von 250 Millionen Euro sei sehr zu begrüßen, sagte der Vorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Die kommunalen Spitzenverbände beraten zurzeit mit dem Klimaschutzministerium über die Details zum Kommunalen Klimapakt, der bis zum Sommer verabschiedet werden soll.