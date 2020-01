Städte erhöhen Bestattungsgebühren: Urne statt Erdbestattung

Koblenz Viele Hinterbliebene entscheiden sich inzwischen für ein Urnengrab - das bedeutet für Kommunen weniger Einnahmen. Einige Städte haben deswegen bereits ihre Bestattungsgebühren erhöht oder heben die Kosten in diesem Jahr an.

Dazu gehört unter anderem Koblenz, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. Die Stadt hat einem Sprecher zufolge in den vergangenen fünf Jahren einmal die Gebühren zum Teil erhöht. Das Öffnen und Schließen eines Urnengrabs in einer anonymen Urnengrabreihe beispielsweise koste 190 Euro. Zuvor seien es 180 Euro gewesen. Dagegen sei der Preis für den Kauf einer solchen Urnengrabstätte unverändert geblieben. Die Stadt plant nach eigenen Angaben in diesem Jahr noch, erneut die Gebühren bei mehreren Beerdigungsdienstleistungen die Preise anzuheben.