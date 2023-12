Notfälle Stadtwerke Mainz: Kabeldefekt war Ursache für Stromausfall

Mainz · Nach einem großflächigen Stromausfall am Samstag in Mainz geht der örtliche Energieversorger von einem Defekt an einem Kabel als Ursache aus. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein nicht richtig isoliertes Kabel zu einem Kabelbrand und dem Ausfall, wie die Stadtwerke Mainz am Montag mitteilten.

11.12.2023 , 17:07 Uhr

Nach einem weiteren Defekt in einem Umspannwerk sei dieses zur Sicherheit abgeschaltet worden - in weiten Teilen der Stadt war die Stromversorgung unterbrochen. Laut Mainzer Netze war die Stromversorgung nach einer Stunde größtenteils wiederhergestellt, in der Altstadt dauerte es etwas länger. Lediglich in der direkten Umgebung des verschmorten Kabels seien einige Häuser bis zum Abend ohne Strom geblieben. Auch Ampeln fielen teilweise aus. Vom Ausfall betroffen waren demnach die Innenstadt, Teile von Hartenberg-Münchfeld, der Oberstadt, Bretzenheim, Gonsenheim und Mombach. Die Universitätsmedizin Mainz war ebenfalls betroffen: Sie nahm am Samstag zwischenzeitlich keine weiteren Patienten auf. OP-Räume und Intensivstationen waren per Notstromversorgung abgedeckt. © dpa-infocom, dpa:231211-99-258974/2

