Stadtrat lehnt Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes ab

Trier Der Trierer Stadtrat hat eine Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes in Trier wegen Vertuschungsvorwürfen gegen den früheren Trierer Bischof Bernhard Stein (1904-1993) zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt.

Gegen den Antrag von Bündnis90/Die Grünen auf Umbenennung stimmten am Mittwoch 26 Stadtratsmitglieder, dafür waren 18, sieben enthielten sich. Die Mehrheit will zunächst das Ergebnis einer von der katholischen Kirche beauftragten unabhängigen Kommission abwarten, die die Vorwürfe prüft. Dann könne man erneut darüber abstimmen, hieß es.

Der Vereinigung der Missbrauchsopfer im Bistum Trier (Missbit) liegen nach eigenen Angaben Erkenntnisse vor, dass Bischof Stein an der Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch Kleriker in seinem Amtsbereich beteiligt war. Stein, der von 1967 bis 1980 Bischof von Trier war, soll demnach Täter gedeckt haben, indem er sie in ihren Ämtern belassen oder sie an andere Orte versetzt habe.