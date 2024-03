Kommunen Stadtrat lehnt Ruhestands-Versetzung von OB Schneidewind ab

Der seit Jahren suspendierte Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (parteilos) wird nach einer Entscheidung des Stadtrats nicht in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Das Gremium lehnte am Donnerstag einen entsprechenden Antrag von Schneidewind ab, wie der Sprecher der Stadt am Abend mitteilte. Schneidewind hatte im Februar den Ruhestand beantragt mit der Begründung, dass ihm das für die weitere Amtsführung erforderliche Vertrauen nicht mehr entgegengebracht werde.