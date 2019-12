Stadtrat entscheidet über Abschaffung des Gelben Sacks

Mainz Gelbe Säcke sind praktisch und leicht. Sie können allerdings kaputt gehen, dann fliegt der Müll umher. In Mainz sollen die Gelben Säcke abgeschafft werden - aber nicht nur, weil sie reißen können.

In der Stadt Mainz könnten die Gelben Säcke bald durch Gelbe Tonnen ersetzt werden. Eine Begründung: Die relativ leichten Säcke machen den Müllwerkern nach Angaben des Entsorgungsbetriebes körperlich mehr zu schaffen als die Tonnen, obwohl diese schwerer sind. „Aufgerissene oder unzureichend verschnürte Gelbe Säcke führen dazu, dass die Einsammlung der auf Gehwegen und Straßen verteilten Verpackungsabfälle zu erheblichem Mehraufwand und zusätzlicher körperlicher Belastung beim händischen Entfernen in gebückter Haltung führt“, schreibt der städtische Entsorger.

Über eine entsprechende Beschlussvorlage will der Stadtrat am Mittwoch (18. Dezember) entscheiden. Mit einer Zustimmung ist zu rechnen. Andere Städten halten aber meist am Gelben Sack fest. Meist fehlt der Platz für Tonnen. Manchmal sind sie zu schwer.

„In Anbetracht von mehreren Tausend zu verladenen Säcken pro Tag bedeutet diese Tätigkeit eine starke Belastung auf den gesamten Bewegungsapparat der Mitarbeiter“, heißt es in Mainz. Zudem kämen vermehrt „Erkältungen der in diesem Arbeitsbereich eingesetzten Mitarbeiter“ hinzu. Denn: „Hinzu kommt, dass die am Vorabend herausgestellten Gelbe Säcke ... oftmals nass sind und somit Arbeitskleidung und Handschuhe sehr schnell durchnässen.“ Daher seien Behälter aus Sicht des Arbeitsschutzes der Sacksammlung vorzuziehen. Gedacht ist an eine Einführung der Tonnen in ganz Mainz ab 2021.