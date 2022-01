Stadtrat beschäftigt sich mit Vertuschungsvorwürfen

Trier Der Trierer Stadtrat beschäftigt sich erneut mit Vertuschungsvorwürfen gegen den früheren Bischof Bernhard Stein (1904-1993). An diesem Mittwoch (2. Februar) werden drei Experten gehört, die ihre Einschätzung zur Rolle Steins bei der Ahndung von sexuellem Missbrauch in seiner Amtszeit abgeben, sagte der Sprecher der Stadt Trier.

Der Vereinigung der Missbrauchsopfer im Bistum Trier (Missbit) liegen nach eigenen Angaben Erkenntnisse vor, dass Bischof Stein an der Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch Kleriker in seinem Amtsbereich beteiligt war. Stein, von 1967 bis 1980 Bischof von Trier, soll demnach Täter gedeckt haben, indem er sie in ihren Ämtern belassen oder an andere Orte versetzt habe. Der Platz am Dom heißt seit 2012 Bischof-Stein-Platz.