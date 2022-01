Stadtmuseum Simeonstift gibt Raubkunst-Gemälde an Erbin

Trier Ein in der NS-Zeit geraubtes Gemälde des niederländischen Malers Adam van Breen (1585-1642) wird das Stadtmuseum Simeonstift Trier heute (16.30 Uhr) an die Erbin des früheren Eigentümers zurückgeben.

Das Gemälde des Malers van Breen sei über einen Nachlass als Schenkung in die Bestände des Trierer Museums gelangt. Als Bevollmächtigter wird ein Anwalt der Erbin das Gemälde in Empfang nehmen. Nach Kenntnis des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste sind seit dem Jahr 2015 rund 1200 Objekte aus dem Museumsbereich und mehr als 11.000 Objekte an Bibliotheksgut an die rechtmäßigen Eigentümer oder Nachfahren zurückgegeben worden.