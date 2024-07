Vandalismus Stadtbäume in Saarlouis beschädigt und zerstört

Mehr als 20 Stadtbäume in Saarlouis sind mithilfe einer Handsäge an- oder durchgesägt worden. Wie die Kreisstadt mitteilte, fiel der Schaden der Grünflächenabteilung des Neuen Betriebshofs Saarlouis am Montag auf. Demnach wurden insgesamt sechs Bäume völlig zerstört, 15 weitere könnten eventuell wieder nachwachsen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.