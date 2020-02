Stadtautobahn bleibt bis Nacht auf Donnerstag gesperrt

Der Verkehr staut sich auf der Autobahn A620 bei der Ausfahrt Luisenbrücke in Saarbrücken. Wegen der Überschwemmung der Stadtautobahn ist die A620 in Saarbrücken aktuell gesperrt. Foto: Oliver Dietze/dpa.

Saarbrücken Wegen Hochwassers war die Saarbrücker Stadtautobahn dicht gemacht worden. Jetzt sind die Pegelstände gesunken. Bis die Sperrung aufgehoben wird, dauert es dennoch noch ein Weile.



Die Sperrung der Stadtautobahn in Saarbrücken soll voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag aufgehoben werden. Derzeit liefen auf der A 620 zwischen Luisenbrücke und Bismarckbrücke Reinigungsarbeiten, teilte der Landesbetrieb für Straßenbau am Mittwoch in Neunkirchen mit. Geplant sei, dass gegen 23.00 Uhr mit dem Rückbau der Sperrung begonnen werden solle. Spätestens im Berufsverkehr am Donnerstag sollte die Autobahn dann wieder durchgängig befahrbar sein, hieß es.

Voraussetzung sei, dass noch ein Problem gelöst werden könne. Denn derzeit fließe das Wasser unter der Bismarckbrücke noch „mangelhaft“ ab. Man versuche das nun durch Entfernen von Unrat und Spülen des Wasserablaufes zu lösen. Sollte sich der Fehler an den Entwässerungseinrichtungen nicht kurzfristig beheben lassen, müsse die Öffnung der Autobahn verschoben werden.

Der betreffende Teil der Stadtautobahn war am Dienstagmorgen wegen Überflutung gesperrt worden. Die kritische Marke liegt bei 3,80 Metern am Pegel St. Arnual. Am Mittwochnachmittag stand das Wasser dort nur noch bei 3,60 Metern. Wegen der Sperrung war es am Morgen erneut zu Verkehrsbehinderungen und Staus gekommen, wie der Polizeisprecher berichtete.