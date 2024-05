Kommunen Stadt Trier bekommt Bescheid zur Entschuldung

Als erste Kommune in Rheinland-Pfalz bekommt die Stadt Trier an diesem Montag (11.30 Uhr) offiziell grünes Licht zur Übernahme eines Teils ihrer Schulden durch das Land. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überreiche den ersten Bescheid zur Entschuldung in Höhe von gut 266 Millionen Euro an den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), teilte die Staatskanzlei mit.