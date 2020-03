Stadt Mainz sagt Pfingstfestival Open Ohr ab

Mainz Das Open Ohr Festival in Mainz muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Absage der weit über die Stadt hinaus beliebten Veranstaltung mit ihrer Verbindung von Live-Musik und politischen Diskussionen tue „allen in der Seele weh“, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa