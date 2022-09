Katholische Kirche : Stadt Ludwigshafen trauert um Monsignore Erich Ramstetter

Ludwigshafen Der Ludwigshafener Ehrenbürger und ehemalige Stadtdekan der katholischen Kirche, Monsignore Erich Ramstetter, ist tot. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 96 Jahren, wie die Stadt Ludwigshafen am Montag mitteilte.

Der in Ludwigshafen geborene Ramstetter war zunächst Pfarrer, dann Dekan an der katholischen Kirche St. Josef in Friesenheim. Am 30. Juni 1998 trat er laut Stadt in den Ruhestand - hielt aber noch lange und regelmäßig Gottesdienste. Er war in vielen Ausschüssen und Gremien aktiv, gründete eine Stiftung und engagierte sich in einer Partnerschaft mit Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt.