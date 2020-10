Stabilus spürt Erholung der Auto-Produktion

Das Stabilus-Firmengelände in Koblenz. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Koblenz/Luxemburg Der Automobil- und Industriezulieferer Stabilus hat das vergangene Geschäftsjahr beim Umsatz besser abgeschlossen als zunächst in Aussicht gestellt. Der Umsatz lag in den zwölf Monaten bis Ende September bei 822 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

Stabilus hatte die Investoren zuvor auf rund 800 Millionen Euro eingestellt.