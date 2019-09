Stabile Geschäfte bei Gerolsteiner

Ein Getränkehalter des Getränkehersteller Gerolsteiner. Foto: Felix Heyder/Archivbild.

Gerolstein Nach dem Rekordsommer 2018 hat der Mineralwasserproduzent Gerolsteiner dieses Jahr bisher ähnlich gute Geschäfte verzeichnet. Der Umsatz lag in den ersten sieben Monaten mit 182,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, wie das Unternehmen am Dienstag in Gerolstein (Vulkaneifelkreis) mitteilte.

Der Absatz sank um ein Prozent auf 4,7 Millionen Hektoliter. Bei Gerolsteiner ist die Bekanntgabe von Sieben-Monats-Zahlen üblich, da sich nach Unternehmensangaben so das Sommergeschäft am besten abbilden lässt.

„Wir haben trotz des in diesem Jahr später einsetzenden Sommers das Umsatzniveau des Vorjahres erreicht“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Gerolsteiner Brunnen, Roel Annega. „Vor diesem Hintergrund sind wir mit der Entwicklung der ersten sieben Monate zufrieden.“ Getragen wurde die Geschäftsentwicklung vom Kernprodukt Gerolsteiner Mineralwasser. Die höchsten Zuwächse seien bei der kohlensäurefreie Sorte Gerolsteiner Naturell verzeichnet worden.