Staatssekretärin: Schnelle Einigung auf EU-Haushalt nötig

Brüssel Damit Europa sich zügig seinen Herausforderungen widmen kann, braucht es nach Ansicht von Rheinland-Pfalz eine möglichst schnelle Einigung auf einen EU-Haushalt. Rheinland-Pfalz hat den Vorsitz der Europaministerkonferenz (EMK) inne, die seit Mittwoch und noch bis zum (heutigen) Donnerstag in Brüssel zusammenkommt.

Derzeit streiten die EU-Mitgliedsstaaten über den Finanzrahmen für 2021 bis 2027. EU-Ratspräsident Charles Michel hat zuletzt in Einzelgesprächen mit Mitgliedsstaaten nach Kompromisslinien gesucht. Er will dann einen Sondergipfel zum Mehrjährigen Finanzrahmen einberufen, wenn sich eine Chance auf Einigung abzeichnet.

Europa müsse sich beispielsweise in der Industriepolitik oder im digitalen Markt international gut positionieren, sagte Raab. Unternehmen und Arbeitnehmer müssten für die sich wandelnde Arbeitswelt stark gemacht werden. „Europa soll in Sachen Klimaschutz Vorreiter werden, was wir als Länder voranbringen wollen“, sagte Raab. „Um das alles umsetzen zu können, muss es so schnell wie möglich eine Einigung über den künftigen EU-Haushalt geben.“ Die EMK unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz falle in eine „europapolitisch entscheidende Zeit“. Zu Gast bei der EMK werden auch die Vizepräsidentinnen der EU-Kommission, Margrethe Vestager und Dubravka Šuica, sein.