Staatssekretärin Eder soll Klimaschutzministerin werden

Mainz Sie ist erst seit einigen Monaten Staatssekretärin, nun sagt sich schon der Sprung auf den Ministersessel an. Die Karriere der Grünen-Politikerin Katrin Eder verläuft gerade steil nach oben - ebenso wie der ihrer Parteikollegin Anne Spiegel.

Die bisherige rheinland-pfälzische Umwelt- und Klimaschutzstaatssekretärin Karin Eder (Grüne) soll Nachfolgerin von Ministerin Anne Spiegel werden. Die Grünen haben Spiegel als Bundesfamilienministerin für die neue Ampel-Regierung in Berlin nominiert. Dieses Amt hatte die 40 Jahre alte Pfälzerin in der ersten Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz auch schon inne.

Der Vorschlag für Spiegel als Bundesministerin wurde bei den Grünen in Rheinland-Pfalz freudig aufgenommen, kam für viele aber auch überraschend. Spiegel war intensiv an den Koalitionsverhandlungen in Berlin beteiligt, in der Arbeitsgruppe Klimaschutz.