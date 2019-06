Staatssekretärin: Digitale Beweissicherung immer wichtiger

Mainz Angesichts der Diskussion um den Zugriff für Strafverfolgungsbehörden auf Daten von „smarten“ Geräten hat die rheinland-pfälzische Landesregierung die gestiegene Bedeutung digitaler Spuren betont.

Ermittler dürften im Einzelfall neue Techniken nicht außer Betracht lassen, sagte Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) am Donnerstag im Landtag in Mainz. Bei der Innenministerkonferenz (IMK) in Kiel gehe es aber definitiv nicht darum, Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden zu erweitern. Vielmehr werde dort ein allgemeiner Prüfauftrag angestrebt, um technische Fragen zu möglichen Daten-Zugriffen auf sogenannte „smarte“ Geräte wie Sprachassistenten oder Fernseher zu beantworten.