Staatssekretär erläutert Katastrophenschutz-Strukturen

Mainz Nach der Flut mit 135 Toten befasst sich eine Enquete-Kommission des Landtags mit Zukunftsstrategien der Katastrophenvorsorge. Nie wieder sollen so viele Menschen sterben müssen - bei Hochwasser oder anderen Unwetterszenarien.

Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz ist nach Darstellung von Innenstaatssekretär Randolf Stich anders als in den meisten Bundesländern kommunale Pflichtaufgabe. Das Land habe nur die Rechtsaufsicht, aber keine Fachaufsichtskompetenz, erläuterte der SPD-Politiker am Dienstag in der Enquete-Kommission des Landtags „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“. Es könne die Zweckmäßigkeit von Maßnahmen daher auch nicht überprüfen.