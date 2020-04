Staatsphilharmonie präsentiert neues Programm

Ludwigshafen Mit einem Zugvogel als neuem Symbol und viel Optimismus hat die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz inmitten der Corona-Krise ihr Programm für die Spielzeit 2020/21 präsentiert. Als 1. Philharmonisches Konzert ist am 9. Oktober der Zyklus „Mein Vaterland“ von Bedrich Smetana im Pfalzbau Ludwigshafen geplant.

117 Konzerte an 31 Spielstätten im In- und Ausland stehen für 2020/21 auf dem Programm - unter anderem acht Konzerte mit Opernsänger Jonas Kaufmann. In der laufenden Spielzeit seien wegen der Corona-Krise elf oder zwölf Konzerte abgesagt worden, hieß es. „Da sind uns sehr viele Einnahmen entgangen. Dadurch entsteht ein größeres Loch - welche Auswirkungen das hat, ist noch nicht im Detail abzuschätzen“, sagte Fehlmann. Am Stellenplan werde aber nicht „geschraubt“, versicherte der Intendant. Er sprach von einer „sehr herausfordernden Zeit“.