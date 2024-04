Kultur Staatsphilharmonie präsentiert neues Programm

Mit Vorfreude und dem Motto „Bleib euphorisch!“ geht die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in die kommende Spielzeit 2024/25. Insgesamt stehen 160 Veranstaltungen an 32 Spielorten im In- und Ausland auf dem Programm, wie Intendant Beat Fehlmann am Mittwoch in Ludwigshafen mitteilte. Geplant seien 80 Eigenveranstaltungen und 80 Gastkonzerte. Für Intendant Fehlmann und Chefdirigent Michael Francis ist es die sechste gemeinsame Saison.