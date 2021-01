Staatsanwaltschaft: Toter bei Brand war womöglich Bewohner

Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bendorf Bei der nach einem Feuer in Bendorf bei Koblenz gefundenen Leiche könnte es sich laut Staatsanwaltschaft um den Bewohner der abgebrannten Dachgeschosswohnung handeln. „Klarheit dürfte die wahrscheinlich leider erst übermorgen (Mittwoch) stattfindende Obduktion der Leiche bringen“, teilte Oberstaatsanwalt Rolf Wissen am Montag in Koblenz mit.

