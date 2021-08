Staatsanwaltschaft nimmt Unterlagen aus Kreisverwaltung mit

Koblenz/Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat im Ermittlungsverfahren gegen den Landrat des Ahrkreises, Jürgen Pföhler (CDU), und ein anderes Mitglied des Krisenstabs Unterlagen aus der Kreisverwaltung an sich genommen.

Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) seien am Freitag ebenfalls vor Ort gewesen, teilte die Kreisverwaltung in Ahrweiler mit. Alle gewünschten Daten, Unterlagen und Materialien seien „sofort und kooperativ bereitgestellt“ worden.



Bei dem Ermittlungsverfahren geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen am Abend des Hochwassers vom 14. Juli. Der Anfangsverdacht richte sich gegen den Landrat, weil dieser laut Gesetzeslage „möglicherweise die Einsatzleitung und alleinige Entscheidungsgewalt hatte“. Das Verfahren richte sich zudem gegen ein weiteres Mitglied des Krisenstabs, das nach den derzeitigen Erkenntnissen die Einsatzleitung „zumindest zeitweise übernommen hatte“.