Polizei Staatsanwaltschaft nennt Einsatz in Nierstein „Geiselnahme“

Einen Tag nach einem Großeinsatz der Polizei in Nierstein hat die Staatsanwaltschaft Mainz das Eindringen eines bewaffneten Mannes in die Wohnung seines 14-jährigen Neffen als „Geiselnahme“ eingestuft. Die Kriminaldirektion Mainz habe die Ermittlungen übernommen, teilten die Behörden am Mittwoch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt mit.