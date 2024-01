Landtag Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen AfD-Politiker

Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt ein Ermittlungsverfahren gegen den rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten Joachim Paul. Dabei gehe es um den Vorwurf der möglicherweise strafbaren Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen, teilte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Paul und die AfD-Fraktion wollten sich auf dpa-Anfrage am Freitag nicht zu den Vorwürfen äußern.