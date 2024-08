Getöteter Arzt Staatsanwaltschaft fordert Jugendstrafe wegen Mordes

Er sehe es am Ende des Prozesses als bewiesen an, dass sie den Arzt Ende 2022 im Wohnhaus in Gerolstein heimtückisch getötet haben. Zur Tatzeit waren beide Angeklagten 16 Jahre alt. Bei der mitangeklagten früheren Lebensgefährtin des Opfers plädierte der Oberstaatsanwalt auf sieben Jahre und sechs Monate Jahre wegen Totschlags. Die Frau (36) ist die Mutter des 18-Jährigen, der 17-Jährige ist dessen Halbbruder.