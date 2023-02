Justiz : Staatsanwaltschaft ermittelt nach Droh-Mails an Bischof

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Droh-Mails an Bischof

Die Staatsanwaltschaft hat nach anonymen Droh-Mails an den Trierer Bischof Stephan Ackermann Ermittlungen eingeleitet. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Trier Die Staatsanwaltschaft Trier hat nach anonymen Droh-Mails an den Trierer Bischof Stephan Ackermann Ermittlungen eingeleitet. Die Inhalte der Mails begründeten den Anfangsverdacht einer versuchten Nötigung, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Donnerstag mit.

Die Ermittlungen mit dem Ziel, den Verfasser der Mails zu identifizieren, dauerten an. Das Verfahren sei nach einer Anzeige des Generalvikars des Bistums Trier angelaufen. Details zum Inhalt der Mails könnten nicht gemacht werden, um Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen, sagte er. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Bischof Ackermann berichtete am Mittwoch über die Vorfälle in einem Schreiben an alle Mitarbeitenden im Bischöflichen Generalvikariat, das der dpa vorliegt. Neben ihm hätten auch Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg und weitere Mitarbeitende im vergangenen Jahr und nun erneut anonyme Mails erhalten: Darin seien sie „mit aggressiven Worten beleidigt und verleumdet“ worden. Zudem würden schwere Vorwürfe über die Betriebskultur erhoben und der Versuch unternommen, „mich zu nötigen, den Generalvikar „abzusetzen““, schrieb Ackermann.