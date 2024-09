Messerangriff Staatsanwaltschaft: Ehepaar wurde mit Messer verletzt

Der 63-jährige Verdächtige wurde nach dem Angriff noch in der Nacht festgenommen und befindet sich den Angaben nach seitdem in Polizeigewahrsam. Die Opfer, eine 40-jährige Frau und ein 45 Jahre alter Mann, erlitten leichte Verletzungen. Die genauen Hintergründe oder das Motiv der Tat sind weiter unklar. Die Ermittlungen dauern an.