Staatsakt mit Steinmeier und Dreyer für Opfer der Flut

Nürburg Mit einem Staatsakt gedenkt Rheinland-Pfalz seiner 134 Todesopfer der verheerenden Flutkatastrophe vom Juli. Heute lädt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dazu Angehörige der Toten und Vermissten, Verletzte, Geschädigte, Hilfskräfte und Bürgermeister der betroffenen Orte auf den Nürburgring ein.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angekündigt. Er und Dreyer halten Ansprachen. Laut der Staatskanzlei in Mainz übertragen ARD und SWR live den Staatsakt mit rund 1000 Gästen an der legendären Rennstrecke in der Eifel.