St. Pauli in DFB-Pokal bei SV Elversberg vor Fans

Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Spiesen-Elversberg Fußball-Zweitligist FC St. Pauli tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. September vor Fans gegen Regionalligist SV Elversberg an. Der Saarland-Pokalsieger darf seine Heimspiele in der Fußball-Regionalliga Südwest mit Zuschauern austragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa