Sprunghafter Anstieg von Privatinsolvenzen

Mainz Die Zahl der Privatinsolvenzen in Rheinland-Pfalz ist zu Jahresbeginn einer Studie zufolge sprunghaft gestiegen. Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel beläuft sich die Zahl der Privatinsolvenzen im ersten Quartal diesen Jahres auf 1507. Das waren 54,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Crifbürgel hat in allen Bundesländern einen Zuwachs festgestellt - der lag durchschnittlich bei 56,5 Prozent, war also etwas kräftiger als in Rheinland-Pfalz. In Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete die Wirtschaftsauskunftei den höchsten Anstieg (plus 86,7), während Sachsen-Anhalt den geringsten Anstieg um 0,3 Prozent meldete.