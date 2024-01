Bad Kreuznach Sportwagen rast durch Ortschaft: Mann rettet sich mit Sprung

Langenthal · Ein Fußgänger hat sich in Langenthal (Landkreis Bad Kreuznach) mit einem Sprung vor einem durch die Ortschaft rasenden Sportwagen gerettet. Bei dem Sprung in Richtung Bordstein sei der 64-Jährige, der gerade eine Straße überqueren wollte, gestürzt und habe sich leicht verletzt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

31.01.2024 , 21:44 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa

Der Fahrer des dunklen Sportwagens fuhr demnach aus Seesbach kommend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der L229 durch die Ortschaft. Er habe nach dem Vorfall am Mittag nicht angehalten. Bei dem Wagen soll ich es sich um einen SUV gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum Auto und zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Mann werde sich wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten müssen, hieß es. © dpa-infocom, dpa:240131-99-826159/2

(dpa)