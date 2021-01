Sportminister will nach Corona Massenbewegung für Bewegung

Mainz Rheinland-Pfalz hat den Vorsitz der Sportministerkonferenz von Bremen übernommen. Minister Lewentz will eine Reihe von Themen voranbringen. Sport und Gesundheit soll dabei eine besonders große Rolle spielen - zunächst gelten aber die Begrenzungen der Pandemie.

Der rheinland-pfälzische Innen- und Sportminister Roger Lewentz (SPD) hält eine Entscheidung über eine vorzeitige Impfung der Athleten für die Olympischen und Paralympics im Sommer für sinnvoll, „wenn mehr Impfnormalität eingetreten ist“. Dann könne es einen Vorstoß geben, diese „vergleichsweise kleine Gruppe“ junger Menschen früher gegen Corona zu impfen als sie eigentlich an der Reihe seien, sagte der neue Vorsitzende der Landessportministerkonferenz am Montag in Mainz. Einen Zeitpunkt nannte er nicht.