Sportpolitik Sportminister: Antisemitismus entschieden entgegentreten

„Wir stehen geschlossen an der Seite aller Sportlerinnen und Sportler jüdischen Glaubens“, sagte Hessens Sportministerin Diana Stolz (CDU), deren Bundesland den Beschluss der Konferenz vorgeschlagen hatte. „Der Nahost-Konflikt hinterlässt auch hierzulande seine Spuren. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben sich die antisemitischen Vorfälle in der Bundesrepublik Deutschland vervierfacht.“